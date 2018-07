Vale planeja investir R$ 6 bi em Minas Gerais

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Sérgio Barroso, antecipou ontem que a Vale deverá assinar um protocolo de intenções com o governo do Estado para investir cerca de R$ 6 bilhões em novos projetos e expansões de minas. "Estamos preparando um protocolo de intenções com a Vale para o anúncio de vários projetos em Minas, incluindo a nova mina de Apolo e expansões." A Vale, por meio de sua assessoria de imprensa, não confirmou a informação.

O Projeto Apolo, que anteriormente era chamado Maquiné-Baú, fica entre os municípios de Santa Bárbara e Caeté, na região central do Estado, e tem capacidade para a produção de cerca de 24 milhões de toneladas de minério de ferro. O projeto deverá demandar investimentos de US$ 2,4 bilhões.

Outro projeto que poderá ser incluído no programa é a expansão da mina de Conceição, em Itabira, também na região central de Minas e considerada o berço da Vale. Nessa localidade, a mineradora explora ainda a mina de Cauê - juntas, elas têm capacidade para a exploração de 50 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano.

O prazo para início dos investimentos ou o início da produção ainda não foi acertado com a companhia. A expectativa do governo mineiro é de que o protocolo seja assinado num prazo de 30 a 60 dias. "(A companhia) já nos comunicou interesse em realizar esse investimento."

Barroso revelou também que a Secretaria de Desenvolvimento aguarda para novembro a confirmação de dados da pesquisa mineral que está sendo realizada pelo consórcio Novo Horizonte, formado por várias empresas brasileiras, para a viabilização da produção de minério de ferro no norte do Estado.

As estimativas são de que a área seja confirmada como nova fronteira mineral e tenha uma reserva de 12 bilhões de toneladas de minério de ferro, de baixo teor. As reservas estão numa área que envolve 20 municípios da região, incluindo Salinas, Rio Pardo, Grão Mogol, Porteirinha e Nova Aurora.

O governo mineiro, de acordo com ele, pretende apoiar projetos de infraestrutura e planejamento logístico, além de atrair investimentos dos setores de tecnologia e equipamentos. Sérgio Barroso participou ontem do 13º Congresso Brasileiro de Mineração, promovido pelo Ibram.

PELOTIZADORA

A Vale informou ontem que inaugurou o projeto Itabiritos, em Minas Gerais, uma pelotizadora com capacidade para 10 milhões de toneladas de minério de ferro e 7 milhões de toneladas de pelotas por ano e com um investimento de R$ 2,3 bilhões. Itabiritos está localizado em dois complexos mineradores da Vale: Vargem Grande, em Nova Lima, e Pico, no município de Itabirito.

Estudos para a implantação do projeto identificaram reservas de mais de 600 milhões de toneladas de minério de ferro, predominantemente do tipo itabirito, suficientes para manter as operações locais por, pelo menos, mais 25 anos. A usina de pelotização será também alimentada, em parte, pela produção das minas de Tamanduá e Capitão do Mato, ambas em Nova Lima. Com a pelotizadora de Vargem Grande, a Vale atinge a capacidade nominal de produção de pelotas de 48 milhões de toneladas por ano.