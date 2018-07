Vale pode cortar fatia em joint-venture com coreanos no Ceará A Vale está negociando para reduzir sua participação em uma joint-venture com duas empresas sul-coreanas para a construção de uma usina siderúrgica integrada no Ceará, a Companhia Siderúrgica do Pecém, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto nesta segunda-feira.