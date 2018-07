Vale: precificação de minério não pode mudar frequentemente

A afirmação foi feita em resposta a uma declaração do presidente da siderúrgica coreana Posco, que disse nesta quinta-feira ter esperanças de que a Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, e outras mineradoras voltem ao sistema anual de precificação do minério de ferro, esquema abandonado há alguns anos. Atualmente, a maior parte da precificação se dá com periodicidade menor.

Nas palavras do executivo coreano Joon-Yang Chung, a precificação anual traria mais estabilidade para a indústria, num momento de volatilidade dos preços do minério.

"Pelo que entendi, ele (presidente da Posco) acha que seria a melhor forma de negociação (a anual)... O que os clientes acharem mais apropriado, nós vamos fazer. O que não podemos é optar por um mecanismo de preço e daqui a dois meses, mudar. Isso não", disse Ferreira a jornalistas, em evento da Rio+20.

"Nós somos vendedores e gostamos quando os nossos clientes ficam felizes", acrescentou ele.

Para as mineradoras, o retorno ao sistema anual não seria vantajoso no momento, uma vez que essas companhias ainda conseguem se beneficiar de eventuais altas no mercado, com boa parte das operações baseadas em contratos de curto prazo, segundo uma importante fonte do setor.

Questionado sobre qual seria a fórmula ideal, Ferreira declarou que depende do cliente.

"Têm clientes, como os japoneses, que gostam mais do longo prazo, têm os chineses que gostam mais do spot."

Indagado sobre qual seria o melhor sistema para a Vale, ele afirmou: "Todos são bons". (Reportagem de Leila Coimbra; reportagem adicional de Sabrina Lorenzi)