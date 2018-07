Vale prevê investimentos de US$21,4 bilhões para 2012

No ano passado, a companhia havia planejado um volume de investimentos recorde para este ano, em 24 bilhões de dólares, quando o mercado mostrava boa demanda per minério de ferro e a empresa acelerava projetos.

Mas recentemente o presidente da mineradora, Murilo Ferreira, admitiu que do total previsto para 2011 a companhia conseguiria aplicar somente cerca de 19 bilhões de dólares, por conta de atrasos causados pela dificuldade na obtenção de licenças ambientais e pela escassez de mão-de-obra qualificada.

Do total de recursos previstos para 2012, 12,9 bilhões de dólares serão direcionados para a execução de projetos e 6,1 bilhões de dólares para a manutenção de operações já existentes, além de 2,4 bilhões para pesquisa e desenvolvimento.

"A execução de projetos de capital é um dos maiores desafios para a indústria de mineração. A Vale enfrenta alguns obstáculos para implantar o seu portfólio de ativos de classe mundial: licenciamento ambiental, maior escassez relativa de capital humano, pressões de custo e prazos de entrega mais longos", afirmou a empresa em comunicado.

Para minimizar os efeitos destes problemas na execução de seus planos em 2012, a companhia diz que busca "inteligência no processo de suprimentos, fortalecimento das relações de longo prazo com fornecedores, antecipação de compras e diversificação da base de fornecedores".

PRINCIPAIS PROJETOS NO EXTERIOR

Os projetos que receberão maior volume de investimentos no próximo ano estão no exterior. Entre os principais, a planta de níquel localizada em Long Harbor, no Canadá, terá 1,2 bilhão de dólares da mineradora em 2012, de um total de 3,6 bilhões para começar a operar no segundo semestre de 2013.

A mina de potássio em Rio Colorado, na Argentina, também está entre os projetos que consumirão mais recursos no próximo ano, com previsão de investimentos de 1,08 bilhão de dólares. A mina deve começar a produzir no segundo semestre de 2014, com investimentos totais de 5,9 bilhões de dólares.

A produção de carvão da Vale em Moçambique também coloca a região entre os principais destinos dos investimentos da mineradora no próximo ano. A companhia investirá 499 milhões de dólares na expansão da mina de Moatize e outros 691 milhões dólares no projeto Corredor Nacala, que prevê a construção de porto e ferrovia para escoar o carvão extraído da província de Tete.

SIDERURGIA

No Brasil, um dos maiores investimentos da Vale no próximo ano é a siderúrgica que será construída no Ceará, em parceria com a coreanas Posco e Dongkuk. Com 50 por cento da planta, a mineradora espera investir 563 milhões de dólares em 2012. A operação da siderúrgica é prevista para o primeiro semestre de 2015.

A companhia espera investir também 581 milhões de dólares no projeto de cobre Salobo II, em Marabá, no Pará. A previsão é iniciar a produção no segundo semestre de 2013.

De acordo com a mineradora, 63,7 por cento dos investimentos serão realizados no Brasil.

O orçamento para 2012 inclui 918 milhões de dólares para financiar o programa global de exploração mineral e 848 milhões de dólares para estudos conceituais, de pré-viabilidade e de viabilidade.

A empresa estima produção de 312 milhões de toneladas de minério de ferro em 2012, enquanto a de pelotas deverá alcançar 50 milhões de toneladas.

(Por Sabrina Lorenzi)