Vale prevê minério de ferro em entre US$100 e US$120

A mineradora prevê que a produção chinesa de minério de ferro crescerá de 3 a 5 por cento em 2013 e afirmou não se preocupar com o preço da commodity, que já caiu 20 por cento neste ano e está na casa dos 104 dólares, segundo o diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia, José Carlos Martins.

"Acredito que os preços ficarão neste nível por enquanto, entre 100 e 120 dólares, com forte volatilidade", afirmou Martins nos bastidores de um evento do setor na cidade chinesa de Dalian.

Martins disse que não está se preocupando com a queda do preço, alegando que tal redução tirou do mercado os produtores de alto custo.

"Como produtores de baixo custo e focados em custo e qualidade, acreditamos que, independentemente do crescimento, há espaço para nossa companhia, nossos projetos e nosso minério ganharem mercado", disse.

A mineradora estima produzir 320 milhões de toneladas de minério de ferro em 2013, ante projeção de 312 milhões este ano.

A queda nos preços obrigou quase 40 por cento das mineradoras na China a suspender produção, segundo a associação que reúne as produtoras chinesas de minério.

(Por David Stanway e Ruby Lian)