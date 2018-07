Vale prevê recuperar parte de embarques em 2012

O diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, José Carlos Martins, disse em teleconferência nesta quinta-feira que pelo menos dez navios estão aguardando nos portos do Brasil em função da falta de produto para embarcar. Dados do porto de Tubarão, no Espírito Santo, indicam que há 17 navios da mineradora no local.

O executivo ressaltou que a prioridade da Vale no abastecimento é atender a siderurgia brasileira.

"Historicamente, priorizamos o mercado interno", disse ele.

Segundo Martins, o impacto das chuvas é mais sério para clientes da Europa do que da Ásia, porque os asiáticos já foram bastante abastecidos no último trimestre.

"A questão mais urgente agora é administrar clientes europeus", disse.

A medida de força maior adotada pela mineradora em seus contratos terá impacto mínimo nas finanças da companhia, afirmou o executivo.

Martins também esclareceu que a medida pode ser mantida enquanto houver necessidade. A companhia se prepara para chuvas fortes na próxima semana.

Segundo Martins, a produção de Carajás, no Pará, já opera a plena capacidade e não pode compensar a produção insuficiente do sistema Sudeste e Sul, afetado pelas chuvas.

Ele informou que também chove bastante em Carajás, mas as chuvas não afetaram a operação da mineradora, ao menos por enquanto.

(Por Sabrina Lorenzi, com reportagem adicional de Jeb Blount)