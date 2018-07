Vale produz 85,7 mi t de minério de ferro no 3º tri, alta de 3,1% A brasileira Vale produziu 85,7 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre de 2014, alta de 3,1 por cento ante o mesmo período do ano passado, excluindo a produção atribuível à Samarco, informou a mineradora nesta quinta-feira, em relatório de produção.