Vale propõe remuneração adicional de US$3bi a acionista

"O Conselho de Administração da Vale apreciará a proposta da Diretoria Executiva na reunião agendada para o dia 11 de agosto de 2011 e, se aprovada, o pagamento será realizado em 26 de agosto de 2011", afirmou a empresa em comunicado.

Os valores em reais serão obtidos mediante a conversão dos valores em dólares norte-americanos pela taxa de câmbio de venda (PTAX) informada pelo Banco Central do Brasil no dia 10 de agosto de 2011.

Todos os investidores que possuírem ações da Vale nas "record dates" terão o direito ao recebimento da remuneração.

A "record date" para as ações de emissão da Vale negociadas na BM&FBovespa será o dia 11 de agosto de 2011; para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange e na Euronext Paris, será o dia 16 de agosto; e para os detentores de HDRs negociados na Hong Kong será o encerramento dos negócios em Hong Kong do dia 16 de agosto.

As ações da Vale serão negociadas ex-direitos a partir de 12 de agosto de 2011, na BM&FBovespa, NYSE e Euronext Paris, e a partir de 15 de agosto de 2011 na HKEx.

Segundo a Vale, a forte geração de caixa da Vale permite o financiamento das oportunidades de crescimento e o retorno de capital aos acionistas simultaneamente à manutenção de um balanço saudável.

A Vale anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 10,27 bilhões de reais no segundo trimestre, contra 6,6 bilhões de reais no mesmo período do ano anterior.

