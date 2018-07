Vale quer diminuir participação de 50% em siderúrgica no Ceará A mineradora Vale planeja diminuir a sua participação de 50 por cento no projeto siderúrgico de Pecém (Ceará), no qual é parceira das coreanas Posco e Dongkuk, disse nesta terça-feira o diretor financeiro da companhia, Luciano Siani, durante evento com investidores no Rio.