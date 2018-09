VALE recua de pedido de aumento de preço para minério de ferro A Vale voltou atrás em sua demanda por um aumento de 12 por cento nos preços para o minério de ferro este ano e concordou em pagar o frete para alguns de seus clientes chineses, disseram nesta segunda-feira duas fontes. A companhia retirou o pedido "silenciosamente" após grandes siderúrgicas chinesas anunciarem cortes na produção para enfrentar uma queda no mercado de aço na China, afirmaram as fontes. "A Vale acertou com uma série de siderúrgicas pagar o frete do Brasil para a China", disse uma das fontes, acrescentando que o acordo "informal" não inclui um cronograma. A Vale tinha pedido que seus clientes asiáticos pagassem de 12 a 13 por cento a mais pelo minério de ferro sob os contratos de 2008, de modo a adequar seus preços aos pagos por siderúrgicas européias (Por Alfred Cang)