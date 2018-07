Vale reduz quadro de diretores para se adequar à crise

"Trata-se de um ajuste da estrutura ...estamos transformando a estrutura para adequar aos tempos atuais", informou a mineradora.

Segundo a assessoria, o diretor-executivo de Gestão e Sustentabilidade, Demian Fiocca, e a diretora de departamento de Comunicação, Olinta Cardoso, pediram para deixar o cargo. A empresa não sabe no entanto informar o motivo.

Também saíram da companhia o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Walter Cover, e o diretor de Recursos Humanos, Marco Dalpozzo. A empresa também não soube informar o motivo.

A Vale não disse o que será feito dos cargos ou quem vai ficar responsável pelas funções antes exercidas pelos que estão saindo.

A maior produtora de minério de ferro do mundo já havia tomado medidas para se adequar à nova realidade do mercado no ano passado na área de produção, quando fechou minas e reduziu seu quadro de funcionários em 1.300 pessoas em dezembro de 2008.

Em março a companhia informou que demitiu mais 900 trabalhadores ligados à área de níquel, por conta da queda de demanda pelo metal.

A queda da demanda por aço no mundo inteiro, devido à crise financeira global, reduziu fortemente o consumo de minério de ferro no mundo, além de outros metais produzidos pela Vale, como níquel e cobre.

(Por Denise Luna)