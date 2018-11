Vale seguirá 'desejo do cliente' na formação de preço

"As circunstâncias de mercado estão determinando que esse (benchmark) não é o único sistema possível e estamos prontos para alternativas se esse for o desejo dos nossos clientes, é preciso dois para dançar o tango", disse Barbosa a jornalistas um dia depois da divulgação do resultado da empresa no primeiro trimestre.

Perguntado se o benchmark --sistema de formação de preços praticado há cerca de 40 anos pela indústria siderúrgica e que consiste na formação de um preço único para o minério de ferro seguido por todas as mineradoras--, está com seus dias contados, Barbosa foi lacônico: "É uma decisão que vai caber aos nossos clientes".

Ele explicou que com o crescimento do mercado spot (à vista) na China foi aberta a possibilidade de outras maneiras de formação do preço do minério de ferro, mas voltou a afirmar que a Vale "terá uma postura flexível de formação de preços de acordo com a decisão dos clientes".

Sustentando que apesar da retração da demanda a empresa conseguiu se manter rentável para seu acionista e prevendo que o pior já passou, Barbosa demonstrou um otimismo moderado em relação às perspectivas para a indústria, uma das mais afetadas pelo agravamento da crise financeira global desde meados de 2008.

"As duas maiores economias do mundo passaram por ajustes severos (EUA e Japão), mas já há alguns sinais de que estão em situação de crescimento", disse o executivo dando como exemplos o índice de gerentes de compras norte-americano, maior produção de aço pela China, e a volta do crédito para construções residenciais também nos EUA.

"Os dois gigantes (EUA e Japão) precisam se mover para que a recuperação se dê de forma mais sustentável, tem que contar pelo menos com a economia americana", disse Barbosa, ressaltando que apesar dos EUA não ser grande cliente da Vale, é o principal cliente do maior comprador da Vale, a China.

A situação do mercado atual, que obrigou a empresa a adequar a produção à demanda, com queda de 37 por cento na produção de minério no primeiro trimestre, está levando a Vale a rever o orçamento de 2009, mas ainda não há decisão sobre os novos números e projetos, segundo Barbosa.

"É um processo de revisão, não tenho informação sobre isso, estamos tratando do Orçamento 2009", limitou-se a dizer Barbosa.

Em maio termina o prazo para a licença remunerada concedida pela Vale originalmente a 5 mil funcionários. Uma boa parte desse total já voltou ao trabalho, mas ainda restam 1.300 pessoas no esquema --número igual ao corte feito pela empresa em 2008, devido à crise.

Segundo Barbosa, "não haverá demissão em massa", e a expectativa da companhia é de que todos voltem ao trabalho no final do mês, quando será avaliado o comportamento do mercado.

"Eles voltam e voltamos a avaliar o comportamento do mercado", explicou, ressaltando que como a política comercial se tornou mais flexível, o volumes de produção "também pode ser mais variável", afirmou.

"Não alteramos em nada (a política de pessoal) em relação aos anúncios anteriores", fez questão de frisar.

A Vale divulgou na quarta-feira lucro de 3,15 bilhões de reais pelas normas contábeis brasileiras, quase estável em relação há um ano. Pelas regras norte-americanas, porém, a empresa perdeu quase metade do lucro, pra 1,3 bilhão de dólares.

"Os resultados refletiram os tempos mais difíceis que etsamos enfrentando, mas é uma realidade e a Vale não está imune mas está preparada para enfrentar", afirmou.

Segundo Barbosa, o valor de mercado da Vale na quarta-feira era de 95,3 bilhões de dólares, menos da metade dos 200 bilhões de dólares que a empresa valia há cerca de um ano.