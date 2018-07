Vale sofrerá impacto de R$528 mi no 4º tri com legislação fiscal em MG A mineradora Vale informou que vai aderir à nova legislação de Minas Gerais sobre o ICMS, em adesão que permitirá o término de processos e evitará novas autações, informou a companhia em comunicado, acrescentando que o resultado no quarto trimestre de 2012 sofrerá impacto contábil negativo de 528 milhões de reais.