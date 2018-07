Vale tem recorde de embarques de minério de ferro e pelotas A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, registrou no terceiro trimestre de 2008 um recorde nos embarques do produto, incluindo as pelotas. Os embarques cresceram 12,5 por cento em relação ao mesmo período de 2007, para 86,604 milhões de toneladas métricas. "A produção recorde neste trimestre nos permitiu atingir esse importante marco", afirmou a companhia em um comunicado, no qual divulgou lucro recorde trimestral de 12,43 bilhões de reais. No acumulado dos nove primeiros meses de 2008, as vendas de minério de ferro e pelotas alcançaram 239,9 milhões de toneladas métricas, 11,8 por cento acima do volume registrado no mesmo período de 2007. "Nos primeiros nove meses do ano, as vendas para a China, principal destino do nosso minério de ferro e pelotas, se elevaram para 74,876 milhões de toneladas métricas, respondendo por 31,2 por cento do volume vendido", afirmou a Vale. As vendas no Brasil, segundo mercado para o produto da Vale, representaram 16,1 por cento do total. O Japão é o terceiro maior mercado, com 10,2 por cento. "A receita com o minério de ferro foi de 10,05 bilhões de reais, tendo crescido 70,1 por cento frente ao terceiro trimestre de 2007, e a de pelotas somou 3,097 bilhões de reais, com um aumento de 98,9 por cento no período." Neste ano, a Vale obteve um reajuste contratual com siderúrgicas asiáticas de 65 a 71 por cento. PREÇO DO NíQUEL AFETA Já a receita total com minerais não ferrosos --níquel, cobre, bauxita, alumina, alumínio, potássio, metais do grupo da platina, metais preciosos e cobalto-- chegou a 5,45 bilhões de reais, 19,3 por cento inferior ao mesmo período do ano passado. "Os menores preços do níquel e a apreciação do real frente ao dólar no período contribuíram para a redução na receita de 1,06 bilhão e 883 milhões de reais, respectivamente", afirmou a Vale em nota. Segundo a companhia, foram embarcadas 69 mil toneladas métricas de níquel refinado no terceiro trimestre, contra 61 mil no mesmo período do ano passado, gerando uma receita de 2,262 bilhões no trimestre, contra 3,772 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. (Reportagem de Roberto Samora)