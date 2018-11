Vale vai dragar areia com ferro em praia do ES O incidente com o supercargueiro da Vale, no Maranhão, - em que rachaduras no casco ameaçaram submergir parte da carga de 260 mil toneladas de minério de ferro - já teve precedentes. Desde 2002, o governo do Espírito Santo exige reparação pelos danos ambientais causados por efluentes ricos em ferro lançados pela empresa perto da praia de Camburi, em Vitória. Moradores reclamam do escurecimento da areia.