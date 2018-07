Vale vê demanda maior, mas preço ainda não deve subir

As perspectivas para performance de preços do minério de ferro estão melhores do que no trimestre anterior, disse nesta quinta-feira o diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia da mineradora, José Carlos Martins, em teleconferência para analistas de mercado para comentar os resultados financeiros.

Os estoques de minério de ferro e de aço na China estão mais baixos, mas isso não é suficiente para levantar preços além dos níveis atuais, sinalizou o executivo.

O executivo afirmou que o impacto positivo no preço do minério só deverá ocorrer se produção de aço na China crescer mais expressivamente.

"O momento atual é mais positivo para minério de ferro, mas não é de entusiasmo", afirmou Martins.

O diretor da Vale disse que preço do minério pode ter volatilidade grande em 2013, mas em termos médios não deve fugir dos níveis atuais.

Os preços do minério na China atingiram o maior patamar em três meses nesta semana, após despencarem desde agosto e iniciarem uma retomada em setembro, depois de uma mínima de cerca de três anos.

RETARDOU VENDAS

A Vale retardou vendas de minério de ferro no mercado em meio a preços baixos no terceiro trimestre.

O valor médio do produto vendido pela Vale no terceiro trimestre foi de 83,69 dólares por tonelada, cerca de 45 por cento inferior ao preço de 151,26 dólares por tonelada no mesmo período do ano passado.

O volume vendido de minério de ferro no terceiro trimestre caiu 1,2 por cento, para 66,2 milhões de toneladas, ante 67 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. As vendas ficaram bem abaixo da produção.

A produção de minério de ferro da Vale atingiu 83,92 milhões de toneladas no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 4,5 por cento em relação ao recorde alcançado no mesmo período do ano passado, quando a China turbinava a demanda pelo produto.

A lucro da Vale despencou 57,8 por cento no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, para 3,328 bilhões de reais, por conta da expressiva queda nos preços do minério de ferro, seu principal produto, e uma pequena redução nas vendas.

INVESTIMENTO MENOR

Por conta do resultado menor e um cenário menos otimista, a maior produtora de minério de ferro do mundo confirmou que fará ajustes em seu orçamento.

O investimento da Vale no próximo ano será menor que o de 2012, disse nesta quinta-feira o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Luciano Siani, na teleconferência para comentar os resultados da empresa.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi e Roberto Samora)