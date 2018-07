Vale vê melhor cenário com retomada do minério, aço e carvão A cotação do preço do minério de ferro acima do esperado no início do ano, a recuperação da siderurgia mundial e do consumo do carvão metalúrgico contribuirão para melhorar o desempenho da Vale, após um resultado abatido pela desvalorização de seus produtos e ativos no ano passado.