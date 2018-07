-Vale vê melhor cenário com retomada do minério, aço e carvão

Também devem melhorar o desempenho da companhia neste ano a entrada em operação e o aumento da capacidade produtiva de projetos como os de níquel Nova Caledônia (no Pacífico Sul) e Onça Puma (Pará), que passaram por problemas operacionais e estão sendo reerguidos, disseram executivos da empresa nesta quinta-feira em teleconferência com analistas de mercado.

"O cenário de minerais e metais está se movendo de maneira positiva", avaliou o presidente da Vale, Murilo Ferreira, ao detalhar o balanço financeiro divulgado na noite de quarta-feira.

O lucro da Vale em 2012 despencou de 37,8 bilhões de reais em 2011 para 9,7 bilhões de reais em 2012, em meio a preços mais baixos do minério de ferro ao longo do ano passado e a fatores contábeis e extraordinários que resultaram em prejuízo de mais de 5 bilhões de reais no quarto trimestre, a primeira perda em dez anos.

O desempenho do preço do minério de ferro acima do esperado no início do ano contribuirá para melhorar a situação de caixa da Vale, disse o diretor financeiro da empresa, Luciano Siani.

No começo de fevereiro, o preço do minério de ferro chegou a atingir a máxima de 16 meses na China, cotado a 158,90 dólares a tonelada.

Além da recuperação da demanda por aço, contribuíram para a disparada a necessidade de recomposição de estoques por siderúrgicas chinesas, entre outros fatores.

A Vale, inclusive, avalia que o cenário de recuperação da siderurgia mundial deve se manter. E tal recuperação, com aumento do uso da capacidade de alto-fornos, deve elevar o consumo de carvão metalúrgico, o que é positivo para o preço do minério de ferro de maior qualidade, vendido pela Vale, disseram os executivos.

OUTROS ATIVOS

A Vale reiterou que buscará compradores para ativos que não são principais, inclusive os de carvão na Austrália, que sofreram baixas contábeis e contribuíram para aprofundar o prejuízo da companhia no quarto trimestre.

Sobre a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), que também sofreu ajuste, o presidente da Vale afirmou que aguarda negociações da Thyssenkrupp com potenciais compradores da fatia majoritária da siderúrgica alemã para que os termos e as condições do negócio lhes sejam apresentados.

"E a Vale certamente irá trabalhar preservar os seus direitos", disse. Entre os direitos da mineradora acertados com a Thyssen, um contrato de fornecimento de minério de ferro de longo prazo.

A Vale continua avaliando se dará continuidade aos projetos de minério Simandou, na Guiné, e o de potássio Rio Colorado, na Argentina, suspensos em meio a dificuldades locais.

O presidente da Vale disse que governo da Guiné tem se manifestado pela continuidade da mineradora no país. A companhia retirou seus empregados do projeto após instabilidade política, ao mesmo tempo em que conseguiu um aguardado licenciamento ambiental para começar a explorar Serra Sul, outro gigantesco projeto de minério de ferro que demandará cerca de 20 bilhões de dólares para ser integralmente desenvolvido.

Serra Sul, aliás, deverá obter até abril todas as licenças necessárias para o desenvolvimento do megaprojeto próximo a Carajás, disse em uma segunda teleconferência para analistas a diretora executiva de RH, Segurança, Sustentabilidade e Energia da mineradora, Vania Somavilla.

Serra Sul, um projeto de capacidade de produção de 90 milhões de toneladas anuais de minério de ferro, tem previsão de entrar em operação no segundo semestre de 2016.

(Com reportagem adicional de Reese Ewing e Esteban Israel)