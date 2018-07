No primeiro trimestre de 2013 o mercado do aço na China, principal comprador de minério de ferro, teve performance muito boa, segundo ele.

A Vale teve lucro líquido de 6,2 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, superando as estimativas de analistas, com cortes de custos ajudando a empresa a compensar a queda no preço do minério de ferro.

(Reportagem de Roberto Samora e Sabrina Lorenzi, Texto de Laiz de Souza)