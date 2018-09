Vale vê preço do minério subindo cerca de 20% no 2o tri

Executivos da empresa disseram a jornalistas nesta sexta-feira que a demanda asiática pelos produtos da mineradora, sobretudo por minério, deverá seguir elevada e possivelmente em maiores níveis do que os atuais.

Os valores do minério são definidos trimestralmente, com base na variação média no mercado à vista da China nos três meses anteriores, com exceção do mês imediatamente anterior ao novo período de precificação.

A empresa havia registrado pequeno recuo no valor do minério no primeiro trimestre deste ano, devido a uma queda na média nos meses finais do ano passado, mas recentemente os preços no mercado spot voltaram a subir substancialmente, projetando uma nova alta nos contratos trimestrais.

O cenário de demanda firme, somado à inexistência de início de operação de qualquer grande projeto de produção de minério no momento, está elevando os valores no mercado à vista.

"A China e outros países asiáticos cada vez terão uma proporção maior na demanda pelos nossos produtos", afirmou José Carlos Martins, diretor de Marketing, Vendas e Estratégia, detalhando que mercados maduros continuam mais lentos, como o europeu, que tem nível operacional cerca de 20 por cento abaixo do volume pré-crise.

A empresa descartou mudanças no sistema de ajuste do preço do minério, que passou a ser trimestral desde o ano passado.

Apesar do grande fluxo de caixa, a companhia, que teve lucro líquido de 30 bilhões de reais em 2010, disse que só fará "aquisições oportunísticas", de menor porte, para complementar estratégias atuais da empresa, que mantém o foco no crescimento orgânico.

Na parte financeira, a empresa confirmou que negocia com bancos estrangeiros uma linha de crédito rotativa, de 3 bilhões de dólares. Os detalhes da operação devem ser conhecidos nos próximos dias.

"É um tipo de cheque especial. A idéia é não usar, e deixar como um tipo de seguro", explicou o diretor financeiro, Guilherme Cavalcanti.

Segundo ele, a Vale não pretende realizar capitações em 2011 no mercado internacional, já que possui confortável fluxo de caixa para sustentar os investimentos planejados.

Sobre os tumultos no norte da África e no Oriente Médio, que puxaram alta no preço do petróleo, Martins afirmou que até o momento eles foram inexpressivos para o mercado de minério de ferro em termos de impacto.

O efeito maior ocorreu nos preços de alguns metais mais líquidos, negociados na bolsa de Londres.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)