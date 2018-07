Vale vende fatia de 44,25% na Fosbrasil por US$52 mi

A Fosbrasil está localizada na cidade de Cajati (SP).

"A transação é consistente com a estratégia da Vale de priorizar o investimento em ativos estratégicos de classe mundial e se constitui em mais um passo no processo de simplificação de seu portfólio", informou a mineradora em comunicado.

A conclusão do negócio depende do cumprimento de condições precedentes, entre elas o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Fabíola Gomes)