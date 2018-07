Vale vende participação adicional na VLI por R$2 bi

Com a conclusão da venda de participação adicional na VLI, a Vale deverá ficar com 37,6 por cento no negócio.

Em setembro, a maior produtora de minério de ferro do mundo havia anunciado a venda de 35,9 por cento de sua empresa de logística para a japonesa Mitsui e o fundo de investimentos do FGTS por 2,7 bilhões de reais.

"A venda de participações no capital da VLI é consistente com a estratégia da Vale de reduzir sua exposição a ativos considerados non-core e diminuir significativamente dispêndios futuros de capital em investimentos nesses ativos", afirmou em nota a mineradora, que busca se concentrar em ativos considerados essenciais, como os de minério de ferro.

Anteriormente, a mineradora afirmou que, tendo em vista as oportunidades oferecidas pelo mercado de logística no Brasil, a VLI possui plano de investimentos de 9 bilhões de reais ao longo do período 2013-2017, a ser financiado pelos aportes de capital, geração de caixa operacional e endividamento.

A conclusão das transações mencionadas estará sujeita às aprovações de órgãos governamentais competentes, entre eles o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), acrescentou a Vale.

(Por Laiz de Souza e Roberto Samora)