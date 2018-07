Vale vende participação na Norte Energia para Cemig por R$206 mi

Pelos acordos, a Vale venderá para a Cemig Geração e Transmissão 49 por cento de sua participação de 9 por cento na capital da Norte Energia --empresa responsável pela construção, operação e exploração da usina hidrelétrica de Belo Monte-- por cerca de 206 milhões de reais. Com isso, a Vale deixará de prestar parte das garantias associadas à estrutura de financiamento do projeto Belo Monte.

Será criada ainda uma joint venture, a Aliança Geração de Energia S/A, com o aporte das participações da Vale e da Cemig em usinas de geração de energia que possuem 1.158 MW de capacidade instalada atribuível e 652 MW médios de energia assegurada.

A Vale terá 55 por cento da joint venture e a Cemig Geração e Transmissão os 45 por cento do capital restante. O fornecimento de energia elétrica para operações da Vale será assegurado por contrato de longo prazo.

"A transação é consistente com a estratégia da Vale de maximização de valor para os acionistas, na medida em que proporciona diminuição do dispêndio de capital em investimentos relacionados a ativos non-core e aumenta a flexibilidade para gestão destes ativos no futuro", disse a mineradora em comunicado.

(Por Roberto Samora e Raquel Stenzel)