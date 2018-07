Vale vende participações no projeto Bayóvar por US$660 mi

A Vale concordou em vender 35 por cento do capital total para a Mosaic Company por 385 milhões de dólares e 25 por cento para a Mitsui por 275 milhões de dólares. A mineradora manterá, no entanto, o controle do projeto, com 51 por cento do capital votante e 40 por cento do capital total da nova companhia.

"A venda dessa participação minoritária facilitará a distribuição de produtos do projeto Bayóvar", afirmou a Vale em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Bayóvar é um projeto de rocha fosfática localizado em Sechura, no departamento de Piura, no Peru, que consiste em uma mina de céu aberto com capacidade de produção de 3,9 milhões de toneladas métricas por ano e um terminal marítimo, informou a Vale.

A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2010.