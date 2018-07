Valemax entra pela 1ª vez em porto da China desde início de 2012

A China baniu os navios gigantes da Vale, com capacidade para carregar 400 mil toneladas, alegando questões de segurança e para proteger sua própria indústria marítima num momento em que um excesso de navios ao redor do planeta diminuiu o preços dos fretes.

Não ficou claro se a China suspendeu a proibição para a embarcação entrar no porto, embora a Vale tenha dito que está em negociações com as autoridades chinesas para liberar definitivamente as entradas.

"Nós tomamos conhecimento deste assunto na terça-feira à noite e já relatamos isto à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e ao Ministério dos Transportes", disse à Reuters o secretário-geral da Associação de Armadores da China, Zhang Shouguo.

Autoridades do Ministério dos Transportes não estavam imediatamente disponíveis para comentar. O escritório da Vale na China preferiu não comentar, de acordo com uma porta-voz.

O convés dos navios Valemax, os maiores do mundo para carregamento de granéis sólidos, é tão grande que nele caberiam três campos de futebol.

As embarcações são essenciais para os esforços da Vale de cortar custos de transporte e competir em igualdade com as mineradoras australianas BHP Billiton e Rio Tinto, cujas minas estão mais perto da China, o maior comprador mundial de minério de ferro.

ROTA PARA CINGAPURA

O Vale Malaysia de mais de 400 mil toneladas entrou no porto Lianyungang, na província de Jiangsu, na segunda-feira e partiu na quarta-feira, depois de descarregar, segundo dados de navegação e fontes com conhecimento do assunto.

Uma fonte do setor de transporte marítimo disse que o navio descarregou 220 mil toneladas de minério de ferro e ainda carregava 87 mil toneladas quando deixou o porto. O navio seguia para Cingapura e deveria chegar em 26 de abril, de acordo com dados de navegação.

Antes desta semana, a última vez que um Valemax entrou um porto chinês foi no final de dezembro de 2011.