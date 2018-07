Valencia bate o Espanyol por 3 x 1 e é vice-líder

O atacante, convocado para a seleção espanhola pela primeira vez neste mês, finalizou com precisão aos 28 minutos da segunda etapa e assinalou o terceiro gol da equipe valenciana. Pablo Piatti e Daniel Parejo haviam marcado os dois primeiros do time no estádio Mestalla.

Sergio Garcia descontou para o Espanyol cobrando pênalti nos acréscimos, mas a vitória ficou mesmo com o Valencia, que divide a vice-liderança do Campeonato Espanhol com o atual campeão Atlético de Madri, com sete pontos em três partidas.

Sem conseguir classificação para as competições europeias na temporada passada, o Valencia busca se recuperar dos anos de crise agora que o bilionário de Singapura Peter Lim assumiu as contas do clube.

A principal contratação da temporada foi o atacante Alvaro Negredo, vindo de empréstimo do Manchester City. Os torcedores esperam em breve ver o jogador de 29 anos em ação. No momento, Negredo ainda se recupera de uma fratura no pé.

O Barcelona é o único time espanhol a ter vencido seus primeiros três jogos na competição. No sábado, a equipe venceu o Athletic Bilbao com dois gols do reserva Neymar, ambos com passe de Lionel Messi.

Já o Real Madrid segue "capenga" no início de temporada, após perder em casa para o atual campeão Atlético de Madri por 2 x 1. O time de Carlo Ancelotti já está a seis pontos do Barça e a quatro de distância dos rivais de Madri.

(Por Iain Rogers)