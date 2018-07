'Valente' leva Oscar de melhor animação longa-metragem

A animação traz como protagonista uma personagem feminina, Merida. O conflito principal é entre Merida e sua mãe, a rainha Elinor.

A garota de cabelos rebeldes se comporta como um menino, é boa de arco-e-flecha, não tem lá bons modos e pouco se importa em casar ou não com um príncipe. É o contrário da mãe, que a quer na linha, seguindo a etiqueta e os costumes do reino.

A mãe convoca uma competição para escolher o futuro marido de Merida. Chegam três jovens de reinos vizinhos, herdeiros do lorde Dingwall, do lorde Macguffin e do lorde Macintosh.

Merida faz um pacto com uma bruxa, que dá errado e sua mãe acaba se transformando num urso. E apenas a garota será capaz de desfazer o feitiço. Salvar a mãe significa preservar a instituição e os valores familiares, além de evitar que o reino entre em guerra com os povoados vizinhos.

Também disputavam o prêmio nesta categoria as animações "Detona Ralph", "Piratas Pirados!", "ParaNorman" e "Frankenweenie".

O Oscar de melhor animação curta-metragem foi para "Paperman".