Valério é condenado a mais 3 anos de prisão; ministros discutem no STF

O empresário, apontado como principal operador do esquema de compra de apoio parlamentar ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já havia sido condenado por outros três delitos. As penas somadas vão a 14 anos e 9 meses de prisão, mais multas que já chegam a 1 milhão de reais.

A pena refere-se ao crime de corrupção ativa em desvios no Banco do Brasil. O novo embate entre os ministros relator, Joaquim Barbosa, e revisor, Ricardo Lewandowski, deu-se por divergência quanto à data do oferecimento de vantagem por Valério.

A punição ao crime de corrupção ativa foi alterada em 2004, tornando-se mais rigorosa. Barbosa considerou os novos aspectos, mas Lewandowski disse que o crime ocorreu antes da imposição das novas regras.

"A meu ver, incinde a redação original do Código Penal com relação à corrupção ativa", disse Lewandowski.

A maioria dos ministros seguiu o entendimento do revisor, o que reduziu a pena estabelecida por Barbosa, que foi de 4 anos e 8 meses de prisão, além de multa.

Barbosa reconheceu não haver provas que determinem o momento exato da oferta, mas apontou para a existência de fatos concretos que apontam que a propina "sabidamente se deu mais de uma vez depois da lei nova".

Lewandowski voltou a criticar o método adotado por Barbosa para o cálculo das penas, de crime por crime, pedindo que a Corte não calcule as penas "mecanicamente", apontando para uma punição final "completamente estapafúrdia".

"Vamos chegar a uma (pena) estratosférica", disse o revisor. Barbosa rebateu: "A minha lógica não é de Vossa Excelência", disse, acusando novamente Lewandowski de "baratear" o crime de corrupção.

Lewandowski disse que usa a "lógica da Constituição".

O cálculo das penas dos 25 condenados pelo mensalão, a chamada dosimetria, foi iniciada na sessão de terça-feira com a análise dos crimes de Marcos Valério, condenado por delitos nos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O advogado de Valério, Marcelo Leonardo, foi à tribuna da Corte com três questões de ordem, relativas às penas, agravantes e multas.

Os ministros deverão analisar os réus do chamado núcleo publicitário do esquema, integrado por sócios e funcionários de Valério.

Não há previsão para o término desta fase, a última do julgamento.

(Reportagem de Hugo Bachega)