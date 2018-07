Valinhos-SP anuncia 11ª morte por gripe suína no Estado A Prefeitura de Valinhos, na região de Campinas, anunciou hoje a primeira morte pelo vírus da Gripe A (H1N1), a gripe suína, no município. Com esse caso, chega a 24 o total de óbitos no País, sendo que só no Estado de São Paulo a nova gripe causou 11 mortes. De acordo com a assessoria da Prefeitura, a vítima, uma mulher de 27 anos, sentiu os primeiros sintomas da doença na terça-feira da semana passada e procurou um hospital na sexta-feira, quando chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dois dias depois ela morreu.