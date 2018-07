Valor das empresas da Bovespa em 2008 já caiu 50% em dólar A combinação de queda acentuada das ações com depreciação do real já fez o valor de mercado das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo cair em mais da metade em dólares neste ano. Sem contar a desvalorização desta quarta-feira, o valor bursátil das 396 companhias com papéis negociados no mercado acionário brasileira era de 656,2 bilhões de dólares, o que representa uma queda acumulada de 53 por cento em 2008. A desvalorização sobe para 58,5 por cento quando a comparação é feita em relação ao final de maio, quando os preços das ações estavam perto das máximas históricas. Considerado apenas o Ibovespa, índice com as 66 ações mais negociadas do mercado doméstico, a desvalorização em dólares foi de 50,7 em 2008, mas sobe para 60 por cento em relação ao final de maio. Essa variação reflete em grande parte a forte saída de capital estrangeiro da Bovespa, que já superou os 22 bilhões de dólares em 2008, até 21 de outubro, em meio ao aprofundamento da crise financeira internacional, que agora evolui para uma recessão. O declínio da Bovespa foi puxado pelas blue chips, as que mais perderam valor. Petrobras, que em meados de maio chegou a valer quase 300 bilhões de dólares com o pico do preço do petróleo, chegando a ser a terceira maior empresa das Américas, agora vale cerca de 60 por cento menos, cerca de 112 bilhões de dólares. Vale, que era negociada perto dos 200 bilhões de dólares há cinco meses, perdeu quase dois terços no valor de mercado, fechando a terça-feira valendo 68,2 bilhões de dólares. (Reportagem de Aluísio Alves)