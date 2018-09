Valor de mercado de empresas brasileiras cai US$378 bi em 2011

No final do ano passado, o valor dessas empresas era de 1,43 trilhão de dólares, mas caiu para 1,057 trilhão em 22 de setembro, o que representa uma perda de 26,4 por cento.

Em relação às perdas registradas em outros países da América Latina, o Brasil apurou a maior redução.

O México ficou em segundo lugar, com uma queda de 100,8 bilhões de dólares no valor de mercado de 91 empresas. A terceira maior queda foi do Chile, com 138 empresas que perderam 73,7 bilhões de dólares.

O estudo também avaliou 1.207 empresas dos Estados Unidos e constatou que, em 2011 até 22 de setembro, elas perderam 1,5 trilhão de dólares (queda de 10,9 por cento) do valor de mercado em relação a dezembro de 2010.

A Petrobras é a empresa na América Latina e nos EUA que registrou a maior queda nominal de valor de mercado em 2011.

No final de 2010 a estatal era avaliada em 228,2 bilhões de dólares, número que recuou para 141,2 bilhões de dólares em 22 de setembro.

(Por Roberta Vilas Boas)