Valor de mercado do Facebook cai US$10 bi com cenário obscuro Investidores reduziram o valor do Facebook em 10 bilhões de dólares nesta sexta-feira, levando as ações recém-listadas a uma nova mínima, depois que a rede social não divulgou previsões e analistas disseram que investimentos em telefonia móvel colocariam resultados futuros sob pressão.