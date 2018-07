Valor do pedágio será reduzido em Osasco, diz prefeitura A concessionária Viaoeste e a Artesp, empresas que administram as rodovias paulistas, devem reduzir dentro de três meses o preço dos novos pedágios da Rodovia Castello Branco, na região da Grande São Paulo. A informação foi divulgada no início da noite de hoje pela assessoria do prefeito de Osasco, Emidio de Souza (PT).