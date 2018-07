Valor financiado pelo BB deve cair pela metade na Agrishow 2009 O Banco do Brasil, que responde pela grande maioria dos empréstimos para o setor agrícola no país, prevê uma redução pela metade no volume de seus financiamentos na 16a Agrishow em relação ao ano passado, que acontece nesta semana em Ribeirão Preto, interior paulista.