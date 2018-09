Valorizar os produtores artesanais

1- Juntem-se a outras pessoas da área de gastronomia

da sua região; comprem produtos locais difíceis

de achar no mercado;

2- Mostrem aos pequenos produtores da região que há interesse em seus produtos e deem-lhes garantia de compra;

3- Façam contato com pequenas fábricas de alimentos,

pessoas que criam animais, coletores;

4- Consumam os peixes de rio - o Rio Tocantins começa praticamente no DF, mas não temos fornecimento de peixes frescos. Ao contrário, nosso peixe fresco vem do Chile, o congelado, do Alasca; e o salgado, da Noruega;

5- Seduzam seus clientes com pratos de produtos nativos;

6- Contatem distribuidores, pesquisadores, autoridades professores e alunos para que trabalhem

pela culinária brasileira;

7- Em resumo, organizem e qualifiquem os fornecedores regionais e criem mercado para esses produtos"