Válvulas precisam ser redesenhadas, mostra relatório sobre BP

As grandes válvulas de segurança conhecidas como "blowout preventers", cuja função é selar um poço de petróleo durante uma emergência, devem ser redesenhadas para evitar defeitos como o ocorrido no ano passado no poço de Macondo, operado pela BP no Golfo do México, de acordo com o relatório final de uma comissão técnica.

O governo federal e a indústria energética "depositaram demasiada confiança" na capacidade dessas válvulas de funcionar como dispositivos de segurança infalíveis, afirmou a Academia Nacional de Engenharia e o Conselho Nacional de Pesquisa, em relatório divulgado ontem.

Os sistemas de válvulas de 17 metros de altura, instalados sobre poços nas profundezas oceânicas, não foram projetados para funcionar nas condições existentes na ocasião da explosão do poço Macondo, de acordo com as descobertas do relatório.

Uma explosão no poço Macondo em abril de 2010 matou 11 funcionários a bordo da plataforma Deepwater Horizon, da Transocean, que operava na Louisiana.

Isso fez a plataforma afundar, resultando no maior vazamento de petróleo já visto na costa dos Estados Unidos. Estima-se que 4,9 milhões de barris de petróleo tenham vazado no Golfo enquanto os operadores lutaram durante 87 dias para fechar o poço.

Se a válvula de segurança tivesse cortado o fluxo de petróleo e gás que vazava do poço, a plataforma poderia não ter afundado, resultando num vazamento de proporções menores, de acordo com o relatório. "A válvula não conseguiu deter a explosão por causa dos seus limites técnicos e operacionais", relatou a comissão. "É urgente que tais limites sejam corrigidos."

A válvula "não foi concebida para - e nem testada sob - as condições dinâmicas que provavelmente existiam no momento em que foram feitas tentativas de retomar o controle do poço".

O relatório "é condizente com o consenso que emergiu de cada uma das investigações oficiais", disse a BP, em pronunciamento divulgado a partir de Londres por e-mail. "O acidente com a Deepwater Horizon foi complexo, resultado de múltiplas causas nas quais há múltiplos envolvidos." / BLOOMBERG NEWS, TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL