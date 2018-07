''Vamos crescer mais que o mercado''

Para Silvio Genesini, diretor-presidente do Grupo Estado, a renovação a partir de amanhã do jornal e do site estadão.com.br significa um passo importante para que a empresa cumpra o plano de fechar 2010 com grande crescimento de receita.

Como o redesenho do "Estado" e do "estadão.com.br" deve impactar os negócios do Grupo Estado em 2010?

Com a renovação, somada ao momento do grupo e ao momento em que passa o País, acredito que vamos ter aumento de receita tanto no impresso quanto no digital. Isso significa neste ano uma estimativa da ordem de 20% de aumento da receita e da circulação em relação ao registrado no ano de 2009. O produto renovado tanto no papel quanto na internet vai ser a base que possibilitará esse crescimento. Temos enviado nos últimos dias materiais sobre o novo jornal e o novo site para o mercado e a reação tem sido muito positiva, sempre de querer estar com a gente neste movimento todo.

Qual a próxima etapa nesse processo de renovação?

No caso do digital, inauguramos novos formatos publicitários bastante inovadores. O redesenho dos classificados também será importante. No domingo, eles já sairão com a nova tipografia exclusiva do jornal e, posteriormente, serão revistos e devem ganhar novos conteúdos.

E em relação ao mercado de jornais? Quais são as expectativas para este ano?

A expectativa é que a receita do mercado todo de jornais volte a subir este ano, após um 2009 de queda. Mas achamos que o redesenho nos permitirá crescer ainda mais que a média, tanto em publicidade quanto na circulação do jornal.