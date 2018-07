Van cai de estacionamento do Einstein e mata pedestre Uma van que fazia entregas na manhã desta sexta-feira, 26, no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, caiu do estacionamento e atingiu um pedestre, que morreu pouco depois. Segundo a assessoria da instituição, a vítima foi prontamente atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do hospital, mas não resistiu aos ferimentos.