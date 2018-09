Van capota e deixa dez feridos na zona oeste do Rio

Dez pessoas ficaram feridas após uma van capotar, na Rua Guarujá, perto da estação de trem de Cosmos, na zona oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, 19. Três pessoas foram resgatas pelos bombeiros e levadas para o Hospital Pedro II e outras sete pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. No centro do Rio, outras quatro pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois ônibus, na Avenida Presidente Vargas. O acidente aconteceu por volta das 9 horas, na pista sentido zona norte. As vítimas não apresentam ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar, na região central.