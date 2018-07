Van clandestina invade ponto do Playcenter

Com a mudança de ponto do ônibus gratuito do Parque Playcenter, vans clandestinas atuam livremente no Terminal Rodoviário Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O pedido de deslocamento foi da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ? sem fiscalização da SPTrans, os veículos irregulares arrebanham passageiros a preços de R$ 1 e R$ 2 e trafegam com lotação máxima.

Segundo a assessoria do Playcenter, há seis meses a CET retirou os ônibus da Rua da Várzea, próxima a Rede Record, e deslocou para a Avenida Auro Soares de Moura Andrade, na lateral do Memorial da América Latina. A mudança foi em prol do tráfego tranquilo dos ônibus comuns que partem do terminal.

Uma van branca com vidros em fumê aproveita o deslocamento para anunciar o encerramento das atividades do serviço gratuito do parque e vender passagens a R$ 1. Os passageiros aceitam e viajam até em lotação máxima e de pé. Enquanto isso, no ponto novo o outro perueiro faz estratégia para não perder clientes. Assim que o ônibus com o logo do Playcenter parte, ele estaciona no mesmo ponto e anuncia aos passageiros que perderam o transporte gratuito de que o próximo ônibus só virá em 40 minutos. "Entrem aqui senão vão ficar sem diversão", grita. A rotatividade dos ônibus credenciados pelo Parque, no entanto, é de 15 minutos. Com alto fluxo de visitantes, o tempo entre os ônibus chega a ser de 10 minutos.

Na manhã de ontem, a reportagem visitou o local e conferiu o funcionamento irregular. Por volta das 10h40, na terceira viagem Barra Funda ? Playcenter do dia, o perueiro, vestido com chinelos, bermuda e uma camiseta verde, semelhante a usada pelos funcionários da SPTrans em micro-ônibus, gritava passagens a R$ 2.

Veteranos do passeio explicavam aos recém-chegados que o translado do parque é gratuito. Os mais apressados ainda assim optavam pela van. "Melhor gastar R$ 2 e poder se divertir antes", diz o estudante Almir Linhares, 18 anos. O estudante embarcou na van com mais três amigos de escola e aceitou ficar de pé. Assim que o veículo do Playcenter estaciona, a van clandestina fecha as portas e sai em alta velocidade.

Cinco minutos depois, às 10h45, o ônibus do parque estaciona. O perueiro chega a tempo de barganhar mais desavisados. "Quem for esperto vem pra cá. Aqui dá para ir confortável e chegar mais rápido. Aqui cabe até moça grávida", discursava. Um funcionário do Playcenter vê a cena e não faz nada. Um vendedor ambulante de óculos escuros ajuda o perueiro a organizar a fila da van e não perder clientes. Os ônibus do parque saem das 9h às 14h e o sistema irregular de peruas também.

A segurança do parque diz que irá tomar providencias. Já a SPTrans diz que a estação de Metrô Barra Funda tem blitz com regularidade e os agentes da fiscalização não necessariamente estão identificados e contam ainda com o auxílio da Polícia Civil.