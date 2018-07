Van com interno da Fundação Casa é atacada em SP

SOROCABA - Dois homens de motocicleta atacaram a tiros uma van da Fundação Casa que transportava um adolescente infrator, no final da tarde de quinta-feira, 1, na Rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho), em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Um dos disparos atingiu a porta do lado esquerdo do veículo. O interno estava no compartimento traseiro da van e voltava de uma audiência no Fórum de Votorantim. Um agente da fundação acompanhava o menor no banco do meio.

Os atiradores obrigaram o motorista a encostar o veículo e abriram a porta traseira, mas viram que o adolescente não era a pessoa que buscavam. Os dois suspeitos subiram na moto e deixaram o local. Avisada, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) fez buscas na região, mas não localizou os atiradores. A Polícia Civil acredita que os homens pretendiam matar o adolescente que esperavam encontrar na van. Isso porque não havia lugar na moto para uma terceira pessoa, caso se tratasse de um resgate.