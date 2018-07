Van com pacientes colide e oito morrem Uma Van que transportava pacientes para tratamento médico em São Carlos (SP) colidiu de frente com outra Van, mas de carga, na manhã desta quinta-feira na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), no município de Ribeirão Bonito (SP). Oito pessoas morreram no desastre, sendo que sete delas haviam partido da cidade de Dourado (SP).