Van de transporte escolar atropela bebê em Campinas(SP) Uma criança de 1 ano e 4 meses morreu atropelada por uma perua do transporte escolar, na manhã desta quarta-feira em Campinas, no interior paulista. A motorista da van, que buscava crianças em uma rua estreita e sem saída do Parque São Quirino, não viu o bebê ao dar ré no veículo. A criança, Gabriel Santos, saiu correndo de casa, atrás da mãe que ia para o trabalho, quando foi atingida pelo veículo em manobra e morreu no local, segundo a Polícia Militar.