Uma van escolar com 8 crianças caiu na manhã de hoje em um córrego localizado no Jardim Itapema, região de Cidade Líder, na zona leste da capital. Segundo os bombeiros, que encaminharam para o local seis equipes de resgate, quatro crianças e o motorista da van tiveram ferimentos leves. A causa do acidente ainda não foi informada pela polícia.