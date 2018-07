Van escolar capturada por bandidos em fuga

O motorista de uma van escolar que transportava quatro crianças com idade entre 5 e 6 anos foi obrigado por dois bandidos armados a dirigir até uma favela em Embu, na Grande São Paulo. A dupla queria escapar de um assalto malsucedido a uma banca no Capão Redondo. O dono do estabelecimento reagiu e a dupla fugiu em um Fiat Uno, mas logo abandonou o carro e resolveu interceptar a van. Os reféns só foram liberados depois que os bandidos desembarcaram. Ninguém foi preso.