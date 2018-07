Van escolar que se acidentou no Rio estava irregular Quatro crianças morreram e seis ficaram feridas no acidente envolvendo uma van de transporte escolar do Colégio Pedro II, ontem, na Linha Vermelha, no Rio. O veículo se chocou contra um reboque da prefeitura do Rio na via expressa que liga o centro à Baixada Fluminense. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros teve de pousar na pista para resgatar parte dos feridos. A delegada Leila Goular disse que o veículo não tinha autorização para levar alunos.