Van Persie dá vitória ao Arsenal pelo campeonato inglês

O holandês marcou de voleio durante os oito minutos dos acréscimos. Ele também fez o gol de empate numa cabeçada no primeiro tempo, depois do Liverpool sair na frente com um gol contra do zagueiro do Arsenal, Laurent Koscielny.

Van Persie agora tem 31 gols pelo Arsenal nesta temporada e os dois últimos ajudaram a o time a subir para o quinto lugar, três pontos acima do quinto colocado Chelsea, que joga neste sábado contra o West Bromwich fora de casa.

O Liverpool, que há menos de uma semana venceu a copa da liga em Wembley, teve quebrada sua série invicta em casa e continua em sétimo lugar, 10 pontos abaixo do "top four" e com uma partida a mais para disputar.

O líder Manchester City pode abrir uma vantagem de cinco pontos se vencer o Bolton em casa neste sábado, com o atual campeão e vice-líder Manchester United enfrentando fora de casa o terceiro colocado Tottenham no domingo.

