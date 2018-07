Van que atropelou 11 em SP estava sem motorista

Segundo informações de agentes do 74ºDP, para onde o motorista foi levado após o acidente, ele disse que não estava dirigindo. Ele teria deixado o carro ligado e saído para falar com um amigo. Logo depois, o micro-ônibus desceu a ladeira e atingiu os pedestres que estavam na calçada, em um ponto de ônibus, que ficou totalmente destruído.

Onze pessoas ficaram feridas e duas morreram no local. A rua ficou interditada até as 10h30. Os próprios funcionários da empresa Transcooper fizeram a limpeza do local. Os corpos já foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista foi levado para a Central de Flagrantes, onde são feitos os boletins de ocorrência de acidente de trânsito quando há feridos. Segundo a polícia, ele deve ser ouvido ainda hoje.