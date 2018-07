Vancouver é aqui!

A audiência, que a princípio dava uma passadinha na Rede Record ou no Sportv só para tomar a fresca, acabou tomando gosto pelos esportes de frio. O bobsleigh e o skeleton, por exemplo, viraram assunto de lanche em praça de alimentação de shoppings, mas a grande sensação do verão - depois do rebolation, claro! - é a prática do curling. Já viu? É uma espécie de bocha no gelo, que tem como momento de maior emoção o esfregar de vassourinhas na pista para reduzir o atrito da pedra de 8 quilos que desliza para o ponto mais próximo possível do alvo. Além da sensação refrescante, dá um soninho...

PS: A Olimpíada de Inverno de Vancouver acaba no domingo!

TÁ NA CARA!

Wilson Lima, o novo governador do DF, pode até contrariar as expectativas que sua figura inspira, mas leva o maior jeitão de quem ainda nos fará sentir saudades do Arruda. Repara só!

COMPANHEIRADA

"Não me deixe sozinho com o Kassab!"

Serra, puxando Alckmin para seu lado

Viva o verão!

Está faltando ventilador, sorvete e repelente no comércio.

Desodorante, água mineral e filtro solar ainda tem. Use com moderação!

Paz e amor!

Como alternativa à violência dos últimos protestos contra enchentes em São Paulo, um grupo de paulistanos veteranos de Woodstock está combinando, via internet, sair às ruas para puxar o coro "no rain! no rain!" ao primeiro sinal de temporal no final da tarde. No festival de rock não deu certo, mas não custa nada tentar, né?

Sensação térmica

O calor de quase 50º C pode tirar do Rio o título de "melhor destino gay do mundo". Sem preconceito, como diria o Costinha, ninguém - independentemente da opção sexual - aguenta o bafo no cangote numa temperatura ambiente dessas.

Mártir da oposição

Se não fosse o José Dirceu, justiça lhe seja feita, a oposição

no Brasil não teria resistido a dois mandatos do governo Lula!

Agora mesmo, toda má notícia no DEM enfrenta nos jornais a concorrência de um novo capítulo da crônica da vida pública do ex-ministro do PT.

Visita oportuna

Hillary Clinton chega a Brasília na próxima terça. É mais um motivo para o STF, que vota hoje pedidos de habeas corpus, manter José Roberto Arruda preso por pelo menos mais uma semana!