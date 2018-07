Vancouver tem hoje o gran finale

A Olimpíada de Inverno se encerra hoje com um gran finale, a decisão mais esperada pelos anfitriões. Vizinhos e rivais, Canadá e Estados Unidos decidem pela sétima vez na história o ouro olímpico do hóquei no gelo hoje, às 17h15 (de Brasília), em Vancouver. Para os dois países, que compartilham a mesma competição de clubes na National Hockey League (NHL), o duelo é uma espécie de tira-teima.

O esporte é popular na América do Norte e, sem dúvida, a modalidade de mais prestígio e repercussão nos Jogos de Vancouver. É como se fosse a final dos 100 metros no atletismo de uma Olimpíada de Verão ou uma prova nobre da natação.

Em terras canadenses, os Estados Unidos tentam dar o troco da derrota por 5 a 2 sofrida para o Canadá em Salt Lake City, na final de 2002. O primeiro golpe foi dado na primeira fase da Olimpíada atual com a vitória por 5 a 3 que obrigou os canadenses a jogar uma partida a mais para se garantir nas quartas de final. "Apenas queremos ganhar a medalha de ouro, não importa contra quem seja", garantiu o atacante Patrick Kane, dos Estados Unidos, que marcou dois na vitória por 6 a 1 sobre a Finlândia, na semifinal. Mas a torcida americana presente ao Canada Hockey Place deu a dica, após a goleada que pôs o time na final. "Queremos o Canadá! Queremos o Canadá!", gritaram os torcedores nos segundos finais da partida.

A forte rivalidade entre os países teve prévia na decisão feminina. Em êxtase após a vitória por 2 a 0 sobre as americanas, as jogadoras canadenses passaram dos limites, com charutos e bebida alcoólica em plena quadra na comemoração, e foram criticadas pelo COI.

"Sem faltar com o respeito às outras equipes, mas na América do Norte esse é o encontro que todo mundo quer ver", afirmou Ken Holland, executivo na seleção canadense e diretor-geral do Detroit Red Wings, time dos Estados Unidos. "Sempre que o Canadá enfrenta os americanos, existe tremendo interesse dos dois lados da fronteira."

Inventor do esporte há mais de 100 anos, o Canadá vive a expectativa de conquistar a primeira medalha de ouro diante de sua torcida. O país foi sede da Olimpíada de 1988, em Calgary, mas nem sequer subiu ao pódio. É dono de sete ouros olímpicos, cinco deles conquistados em cima dos Estados Unidos. Os americanos, bicampeões olímpicos, só levaram vantagem sobre o Canadá na final de 1960, em Squaw Valley (EUA).

O hóquei nos Estados Unidos, porém, só ganhou força em 1980, nos Jogos de Lake Placid (EUA), após vitória inesquecível. Em plena Guerra Fria, o time americano bateu os favoritos soviéticos por 4 a 3, em um jogo que ficou eternizado como "Milagre no Gelo". O esporte então explodiu em popularidade no país e a NHL ganhou força.

Em Vancouver, a seleção americana começou sem badalação, mas arrasou os adversários e ganhou força. O Canadá, que fez 8 a 0 nos noruegueses, mostrou nervosismo na derrota para os americanos e perdeu o status de favorito ao título.